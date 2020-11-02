Повної зупинки громадського транспорту в Україні поки не буде, - Ляшко

Питання повної зупинки громадського транспорту розглядатиметься в останню чергу, якщо люди дотримуватимуться протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він закликав усіх носити маски та дотримуватися дистанції в громадських місцях.

"Ми також звертаємося до органів місцевого самоврядування: забезпечте необхідну кількість рухомого складу громадського транспорту на маршрутах, щоб люди могли переміщатися містом у межах посадочних місць. Якщо все це буде дотримуватися, система охорони здоров'я з боєм, але впорається зі зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби. Якщо цього не дотримуватися і буде зростання випадків коронавірусної хвороби, які призводитимуть до колапсу системи охорони здоров'я, іншого виходу, як повністю зупиняти громадський транспорт, не буде", - зазначив головний державний санітарний лікар.

Він також зазначив, що сьогодні робиться все можливе, щоб не закривати країну на жорсткий локдаун.

"Ми будемо робити все можливе, щоб не допустити жорсткого карантину, але сама система охорони здоров'я не безмежна, тому потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів. Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб не закривати країну на жорсткий локдаун", - резюмував Ляшко.

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