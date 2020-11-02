Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан

У Міністерстві закордонних справ Франції висловили підтримку діям президента України Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду, склад якого він хоче повністю змінити.

Про це йшлося в розмові міністрів закордонних справ країн Жана-Іва Ле Дріана і Дмитра Кулеби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначається, що під час телефонної розмови вони приділили окрему увагу темі системних реформ в Україні на основі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Дмитро Кулеба повідомив французькому колезі про руйнівні наслідки сумнозвісного рішення Конституційного Суду України для антикорупційних реформ у нашій державі", - сказано в повідомленні.

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Кулеба запевнив французького колегу, що президент і уряд "рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури та інші реформи".

"У свою чергу, Ле Дріан зазначив, що Франція підтримує рішучість, з якою президент України Володимир Зеленський почав діяти в цій ситуації", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.