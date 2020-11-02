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Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов

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Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов
Затрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Вартість однієї опріснювальної установки - від 1 млрд до 2,5 млрд рублів", - сказав Аксьонов.

Він заявив, що оцінка впливу опріснювачів на екологію ще не завершена.

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"Є думка, що ропа, яка скидається в певних кількостях, може нашкодити екології Чорного моря. Не готовий сказати, для цього є Академія наук та інші наукові установи. Я можу побудувати, реалізувати, прорвати і так далі. А висновки нехай роблять ті, у кого є наукові ступені", - зазначив Аксьонов.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    не устану 100500 раз повторять :
    не хотели сосать украинскую сиську - сосите рашескую пипиську !
    смачного!!!
  • vitaliymkua
    Як казав Геннадій Москаль...
    Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 1826
  • Шрек Баблокат
    трыньдеж полный!... минимум две электростанции + завод по минирализации + завод по опреснению + завод по хранению солевого шлама + три станции по перегонке морской, дистелированной и минерализованной воды + путепроводы для воды + на случай аварий доп возможности.. +++ куча научных исследований каждый год, состояния почвы, качества воды, места сброса солевого шлама.. +++ перекладывать всю крымскую трупроводную систему подачи питьевой воды ...
    кароче, это денеххх как на Марс слетать..
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