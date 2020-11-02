На засіданні фракції "СН" Зеленський говорив, що законопроєкт про КС містить ризики, але це єдине рішення, - радник глави ОП Подоляк
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Зрозуміло, що найкращий варіант виходу з кризи - це добровільна відставка суддів КС, які себе дискредитували. Це дасть змогу швидко завершити кризу без шкоди для державності. Всі ризики законопроекту зрозумілі й очевидні. Але, проаналізувавши ризики, РНБО ухвалила колегіальне рішення, і це єдиний шлях, який прийнятний", - розповів він.
За його словами, президент також наголосив, що "якби цієї кризи не було, її треба було б придумати".
"Вона (криза) розставила всі крапки над "і", показавши, хто є хто в нашій еліті. Вона об'єднала всі антикорупційні сили країни. Це дуже важливо", - зазначив Подоляк.
Радник керівника ОП також зауважив, що президент завжди хоче довірливої розмови з фракцією.
"Він хоче, щоб фракція і партія навчилися дискутувати всередині, обговорювати, але виходити з консолідованою позицією", - сказав він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.