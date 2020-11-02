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Зеленський закликав "слуг народу" підтримати перезавантаження КС: "Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви будете голосувати для народу". ФОТО

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Зеленський закликав "слуг народу" підтримати перезавантаження КС: "Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви будете голосувати для народу". ФОТО
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді та обговорив з народними депутатами необхідність перезавантаження Конституційного Суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час засідання Зеленський закликав фракцію підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу КС.

За словами президента, якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного Суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу. Крім того, під загрозою опинилися безвізовий режим України з Європейським Союзом, а також підтримка з боку ЄС, НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів.

Зеленський наголосив, що неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду.

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"Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді", – сказав президент. Глава держави зауважив, що в такому разі будь-яке кримінальне звинувачення за порушення при декларуванні навіть після ухвалення нового закону щодо цього буде абсурдним і не матиме сили.

Зеленський закликав слуг народу підтримати перезавантаження КС: Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви будете голосувати для народу 01

"Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду", – наголосив Зеленський.

Також президент закликав народних депутатів з фракції "Слуга Народу" бути відповідальними під час голосування за проект державного бюджету на 2021 рік. Володимир Зеленський зазначив, що держбюджет має бути ухвалений вчасно.

Зеленський закликав нардепів з фракції "Слуга Народу" нагадати українцям, що вони є сучасними політиками нового типу.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі

  • 133133
    и сядете все

    потом
  • Otec_Onufriy
    Перелякане, не знає що робити і все шукає ворогів. В дзеркало недоумок поглянь і побачиш там головну проблему країни
  • esperansa002014
    Мы наблюдаем многоходовку Зеленского, как получить полностью контролируемый им Конституционный Суд на 9 лет
    Cпектакль в двух действиях. Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает на защиту конституционного строя. Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.При этом НАЗКа и "общественность" показательно хвалят президента и говорят, что только добрый король сможет спасти мир. И не нужно забывать, что 18 судей КСУ назначаются сроком на 9 лет: президентом (6 человек), Верховной Радой, где у Зеленского - монобольшинство(6 человек), и съездом судей(6 чел). Кто-то сомневается, что 12 человек минимум т.е. гарантированное большинство КСУ от зеленского будут непроходимой ватой какаяразница-чегоизволите?

    Не говоря о том, что увольнение КСУ незаконно и антиконституционно (они выиграют в ЕСПЧ и государство им заплатит ВСЮ зарплату за несколько лет простоя и моральную компенсацию) у меня вопрос: ПОЧЕМУ ВСЕХ? ЧЕМ ПЛОХИ ЧЕТЫРЕ СУДЬИ, КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ? Тем, что они назначены по квоте Порошенко? Тем, что они проукраинские?
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