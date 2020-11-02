Робота Конституційного суду - це ураган, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що діяльність Конституційного Суду є ураганом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Зеленський заявив, що "оцінює роботу Конституційного суду як ураган".

Глава держави заявив: "Ми говоримо про наслідки цього урагану. Хоча я впевнений у цьому і ми не випадково вирішили через законодавчу ініціативу боротися саме з ураганом, а не з наслідками".

Він продовжив: "Ми пам'ятаємо з вами 19 рік, коли КС ліквідував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, ми потім у парламенті його відновлювали. Зараз знову "неочікуваний сюрприз", який спрямований проти держави Україна".

Упевнений, що багато людей за цим стоїть. Ми це бачимо вже відкрито - через звернення до КС, які це партії. Не хочу про них говорити. Хоча можемо відкрито говорити - вже не вибори. Ми знаємо з вами, що це представники ОПЗЖ, представники "Майбах", на запитання ведучого "Кого", Зеленський уточнив: "За майбутнє".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.