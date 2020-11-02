Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.
"Якщо судді бачать довіру людей, реакцію президента, реакцію парламентарів, реакцію міжнародних партнерів - вони мають піти у відставку. І це буде найліберальніший шлях. Я знаю, що там є судді, які не підтримали це рішення, але і вони мають піти у відставку", - підкреслив президент.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.