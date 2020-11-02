Депутати з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ, за "погрози державним діячам", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Шевченко зазначив: "Не забарилися: ціле угруповання зрадників з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ - жим-жим, товаріщчі?)
По-перше, Ренат Кузьмин, навряд ти пам’ятаєш, де саме і за яких обставин ми бачились - то було у серпні 2012 року на Лазурному узбережжі Франції і вже тоді я знав, що ти російська гнида.
По-друге, з якого це переляку і відколи взагалі ви почали вважати себе "державними діячами"? Бо вся країна вважає вас покидьками, зрадниками та окупантами і мріє побачити вас на гиляці. І я теж про це мрію, якщо шо.
По-третє, я ніколи не підбурював до вбивства мирних людей - це для мене неприйнятно. Я закликав і закликаю співвітчизників боротися за свою, омріяну у думках Україну, а в умовах війни це значить вміти користуватись зброєю і при нагоді нищити окупантів та їх посібників. Скажу навіть більше, згідно ст.65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є ОБОВ‘ЯЗКОМ громадян України".