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Зеленський про перезавантаження КС: У Конституції теж не було написано, що Янукович позбавляється повноважень через втечу, але ВР проголосувала

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Зеленський про перезавантаження КС: У Конституції теж не було написано, що Янукович позбавляється повноважень через втечу, але ВР проголосувала
Розпуск Конституційного Суду - рішення, яке захистить державу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"До початку програми я згадав про втечу Януковича. А де було написано в Конституції, що президент позбавляється своїх повноважень за втечу? Ні? Ні. Рішення ухвалили, більше того - оголосили вибори, і правильно зробили. Я підтримую. Ми всі в той час біля екранів телевізорів сиділи і підтримували. І більшість депутатів підтримали. Тому що це правильне рішення, воно захищає державу, суспільство. Зараз відбувається те ж саме", - упевнений президент.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    не прав
    потому что основанием о лишении овоща полномочий был такой хитрый пункт - неспособность исполнять свои обязанности. янык мог? нет. какие вопросы?
  • Стрелок
    "Мы все в то время у экранов телевизоров сидели и поддерживали"

    не. мы сидели, стояли на Майдане. а ты в это время в москве хером по корпоративам колотил
    и потом то в горловке смешил боевиков то у кремля рассказывал как кацапы двигают границу
  • maravillo
    ПОРОШЕНКО:

    Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. У суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці.
    Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося уже п'ятий рік, а «Слуги» декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз.
    Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування у засобах масової інформації. Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному Суді.
    І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група «За майбутнє». Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського.
    Факти - річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це - сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової із розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів.
    Таким шляхом будувався авторитаризм у Білорусі, у Росії та країнах Центральної Азії. Але для чого так далеко ходити? Саме через «на сто відсотків свій» Конституційний Суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями. Якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі.
    Що має зробити Зеленський, щоб суспільство йому повірило?
    1. Почитати Конституцію і повернутися у правове поле.
    2. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади у Конституційному Суді.
    3. Організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.
    4. Продовжити судову реформу у середній апеляційній та нижній ланках судової системи.
    5. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить усі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний.
    Щоб вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково у правовому полі. Президент не має права розпускати Конституційний суд ані по закону, ані по Конституції. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом.
    Боротьба з корупцією - це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко.
    Але демократія - це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного із боротьбою з корупцією. Вас намагаються обдурити. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому - значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо!
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