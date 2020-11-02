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Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місії можна не очікувати, - Зеленський

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Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місії можна не очікувати, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після рішення Конституційного суду щодо антикорупційної інфраструктури Україна може залишитися без підтримки МВФ і інших західних партнерів.

Про це президент сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після їх рішення ми отримали одразу багато сигналів від наших західних партнерів, від Міжнародного валютного фонду, що ніякої співпраці не може бути, ніякої місії можете не очікувати. А я не хочу приховувати від нашого суспільства, що у нас є дірка в бюджеті, про яку ми всі можемо говорити, через світову кризу, через кризу в українській економіці, кризу, пов'язану з COVID, тому нам потрібна допомога наших партнерів", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що аналогічні сигнали були отримані від Світового банку, ЄБРР, від усіх послів "Великої сімки".

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Топ коментарі

  • olele
    После решения КС мы получили сигнал от МВФ, что миссию можно не ждать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7613
  • Eugene Homenko
    В кіно було якось зовсім по іншому...
  • Serhii 3ed11e2e
    25% этот сигнал получили 21.04.2019 года
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