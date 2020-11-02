Після рішення КС ми отримали сигнал від МВФ, що місії можна не очікувати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після рішення Конституційного суду щодо антикорупційної інфраструктури Україна може залишитися без підтримки МВФ і інших західних партнерів.

Про це президент сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після їх рішення ми отримали одразу багато сигналів від наших західних партнерів, від Міжнародного валютного фонду, що ніякої співпраці не може бути, ніякої місії можете не очікувати. А я не хочу приховувати від нашого суспільства, що у нас є дірка в бюджеті, про яку ми всі можемо говорити, через світову кризу, через кризу в українській економіці, кризу, пов'язану з COVID, тому нам потрібна допомога наших партнерів", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що аналогічні сигнали були отримані від Світового банку, ЄБРР, від усіх послів "Великої сімки".

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