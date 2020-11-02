Рішення про діяльність Окружного адмінсуду Києва прийматимуться після запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Зеленський

Без запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка займається призначеннями, неможливий розпуск Окружного адміністративного суду Києва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Скільки ми говорили з фахівцями - якщо зараз "прибрати" склад ОАСК чиповністю нівелювати їх роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що Вища кваліфікаційна комісія не запущена, вона має обирати суддів. Тому перш за все, мені здається, потрібно розібратися з питанням ВККС, а потім вже говорити про ОАСК", - заявив президент.

Він повідомив, що станом на 2 листопада сформовано комісію при Офісі президента.

"Ми чекаємо від них реальні, серйозні, фундаментальні напрацювання, щоб ми дійсно довели цю реформу не через десять років, а за найближчі місяці, щоб ми довели суспільству, що ми дійсно хочемо перезавантажити судову гілку влади", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, 26 жовтня електронна петиція "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва" від 30 липня набрала необхідні 25 тис. голосів на сайті глави держави для її розгляду. Зеленського закликали невідкладно внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Ініціатор петиції закликав президента ліквідувати ОАСК у зв'язку з "повною втратою авторитету Окружним адміністративним судом м.Києва - зокрема, через вміст опублікованих Національним антикорупційним бюро України в липні 2019 року і в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправочинності рішень".

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