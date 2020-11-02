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У центрі Відня невідомі розстріляли сімох осіб, - ЗМІ. ВIДЕО

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У столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС, а відео публікують користувачі соцмереж.

За попередньою інформацією, у Відні було атаковано відразу кілька локацій у Внутрішньому Місті. Ресторани, синагога і єврейський центр. Австрійський телеканал ORF дав інформацію про те, що постріли було чути біля синагоги. Поліція австрійської столиці підтверджує цю інформацію. Один поліцейський зазнав серйозних поранень унаслідок нападу. Злочинцеві вдалося втекти, його розшукують. За відомостями голови єврейської громади міста постраждалих серед його парафіян немає.

Пізніше з'явилася інформація про нові напади. Атаковано єврейський культурний центр і ресторани. Ймовірно, нападників було декілька. За непідтвердженою поки інформацією один учасник теракту себе підірвав. Повідомляється про 7 загиблих. Другого підозрюваного розшукують поліцейські.

Жителі активно публікують у соцмережах відео перестрілки і захоплення озброєних чоловіків.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Шерше ля рус
  • olele
    шерше ля гебня - у Відні їх улюблене тирло
  • oleg1966
    Толерантность и излишняя демократия к мусульманам со стороны Европы и приводит к таким ужасным вещам
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