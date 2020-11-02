"Якби Саакашвілі діяв за буквою закону, Грузія була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою державою" - Богуцька підтримала Зеленського

Депутат із фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька заявила про те, що підтримуватиме законопроєкт президента Володимира Зеленського про Конституційний суд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Богуцька зазначила: "Сьогодні на засіданні фракції я виступила на підтримку президента.

Я категорично проти напівзаходів. Нагадала, що майже за 30 років Незалежності кожен президент міняв Конституцію під себе. І тільки Зеленський не пішов до "суддів" на уклін.

Саме вони дозволяли всі 30 років ґвалтувати Конституцію і наші з вами права.

Так от, нехай хоча б раз дадуть відповідь за свою марність і безкарність.

Читайте також: Президент просить ВР прийняти "простий закон", який дозволить відкритий і прозорий конкурс до Конституційного Суду

Вони оточили себе п'ятиметровим (у товщину) бетонними парканом "законності", яка зробила з них Касту Недоторканних.

Категорично підтримую президента!

І закликаю своїх колег не бути тестом і не мимрити про "процедуру".

У нас лише 5 років, з яких ми вже більше рокуґ. Ми прийшли все змінити. І без радикальних дій у нас нічого не вийде.

Якби Саакашвілі в Грузії діяв за буквою закону, Грузія досі була б найвідсталішою країною злодіїв у законі, а не передовою європейською Державою, яку створив Міхеіл.

Чи готові ми передати дітям країну без корупції, бюрократії і чванства? От якщо готові, треба діяти, а не пояснювати, чому це неможливо.

Завтрашній день багато пояснить".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.