Треба, щоб судді КС захищали Україну, а не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вважає спробою узурпації влади подачу законопроєкту про припинення повноважень нинішнього складу Конституційного суду.

Про це президент сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується узурпації влади, то я нікого з цих суддів півтора року не знав, не бачив, я не знав їхніх прізвищ, не спілкувався з ними. Я спілкувався тільки з головою Конституційного суду, якому сказав, що є "червоні лінії" для українського суспільства, якщо "ми не хочемо повернутися через ваші рішення на 10 років назад у минуле". Це Вищий антикорупційний суд, це земельна реформа, банківська реформа, це наші зобов'язання перед Україною, нашим суспільством, те, що я обіцяв як президент, і обіцяла наша партія", - сказав президент.

Зеленський вказав, що поважає Конституційний суд як інститут, але у нього багато питань, як і в експертів, і в українського суспільства до нинішнього складу КС.

"Тому коли ми говоримо про перезавантаження, ми говоримо про доброчесність суддів. Щоб вони захищали Україну, кожного громадянина, Конституцію, і не купували землю в Криму, а потім її ще й не декларували", - підкреслив глава держави.

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