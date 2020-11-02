Верещук: президентський законопроєкт про КС не потрапить до парламентської зали на голосування

Нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що законопроєкт Володимира Зеленського, що передбачає розпуск Конституційного суду, не потрапить до зали Верховної Ради на голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у коментарі LB.ua.

"Те, що я можу спрогнозувати - законопроєкт в залу не попаде для голосування саме президентський. Тому що не бачу там кількості голосів, мені видається, що їх немає там 226, і абсолютно очевидно, що це точно не той шлях, який би мали обрати ми, шукаючи конституційну правову площину", - повідомила Верещук.

Вона додала – всі у фракції погоджуються з тим, що Конституційний суд втрачає суспільну легітимність і без політичної оцінки суддям не обійтися. Парламент планує зробити заяву, яка міститиме таку оцінку.

"Розглядаємо шляхи щодо вдосконалення нормативно-правої бази - кількість суддів для прийняття рішення... Ми не залишаємо інструментів, які є в правовому полі, політичне поле через заяву, і законопроєкт, який ми подали - повертаємо все, що було скасовано КС в попередній стан, беремо два місяці, щоб напрацювати внесення змін до відповідних законів антикорупційних", - додала вона.

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Верещук зазначила, що законопроєкт Разумкова і понад 100 інших нардепів можуть ухвалити на засіданні Ради вже 4 листопада.

"Нам немає наразі нагальної потреби, щоб виходити і ламати Конституцію, щоб кожне наше рішення погіршувало... Відновлюємося в попередній стан, беремо два місяці, щоб внести зміни відповідні, які потрібно, робимо політичну заяву, вирішуємо питання щодо наших представників (суддів)", – підсумувала Ірина Верещук.

За її словами, також вірогідний варіант скасування указу про призначення главою КС Олександра Тупицького та повернення на цю посаду Станіслава Шевчука.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.