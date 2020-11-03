Білорусь не пропустила українців, які їхали на операції з трансплантації органів. Кулеба обіцяє "вирішити питання"

Білоруські прикордонники 30 жовтня не пропустили в країну українських громадян, які їхали в лікарню, де оплатили операцію з трансплантації органів. Операція вже була оплачена Міністерством охорони здоров'я України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

Як розповів журналісту видання львів'янин Назар Вус, він з дружиною, яка перебуває на гемодіалізі, їхав у білоруську лікарню здавати аналізи крові, про що вони повідомили білоруських прикордонників. Однак прикордонники повернули їм документи і відмовили у в'їзді.

За словами українця, його дружина вже рік чекає в черзі на трансплантацію нирки в Бресті. Цього разу вона мала пройти процедуру під назвою "типізація" - це аналіз крові для визначення сумісності донорського органу.

"Тепер мені доводиться чекати відкриття кордонів, щоб піти на тести і знову чекати черги. Адже поки крові немає, ми не в черзі", - пояснив він.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив з'ясувати інформацію про недопуск до Білорусі українців, які оплатили трансплантацію в білоруських лікарнях.

"Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації і максимально сприяти її вирішенню", - написав Кулеба у твітері.

Міністр порадив громадянам під час виникнення проблем з в'їздом для лікування звертатися в посольство України в Білорусі.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб вирішити проблему", - додав Кулеба.