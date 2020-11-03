Заступника глави ДБР Бабікова звільнено, - джерело
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З посади заступника директора ДБР звільнився Олександр Бабіков. Він обіймав посаду першого заступника із січня 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронний органах.
Раніше в Національному агентстві з питань запобігання корупції вимагали його звільнення.
"Так, справді, Бабікова звільнено", - сказало джерело.
Нагадаємо, глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив про конфлікт інтересів у заступника керівника Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.