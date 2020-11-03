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Заступника глави ДБР Бабікова звільнено, - джерело

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Заступника глави ДБР Бабікова звільнено, - джерело
З посади заступника директора ДБР звільнився Олександр Бабіков. Він обіймав посаду першого заступника із січня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронний органах.

Раніше в Національному агентстві з питань запобігання корупції вимагали його звільнення.

"Так, справді, Бабікова звільнено", - сказало джерело.

Нагадаємо, глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив про конфлікт інтересів у заступника керівника Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК заявляє про тиск з боку ДБР через Бабікова і Соколова. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі

  • esperansa002014
    О, нос по ветру держит! Первый пошел...

    Пошел документы готовить на судью Конституционного суда)))
  • Александр Кондитер
    У нас уже все тронулось. Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - СМИ - Цензор.НЕТ 3859
  • Myroslav Hrabovsky
    Країна купріків.
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