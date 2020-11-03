Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці
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Глава МВС Австрії Карл Негаммер заявив, що стрілянина у Відні є терактом. Він повідомив, що напад у місті триває в ці хвилини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sueddeutsche Zeittung.
За словами міністра, в стрілянині в австрійській столиці брали участь кілька нападників, є багато постраждалих. Від травм помер поліцейський. Одного з підозрюваних у стрілянині у Відні затримано.
Нехаммер також закликав мешканців Відня не виходити на вулиці.
Раніше австрійські видання повідомили, що біля синагоги в центрі Відня сталася стрілянина, під час якої було серйозно поранено озброєного поліцейського. Той, хто стріляв, підірвав пояс з вибухівкою, ще кілька злочинців переховуються.