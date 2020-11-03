Новини

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці

8 64387
Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці
Глава МВС Австрії Карл Негаммер заявив, що стрілянина у Відні є терактом. Він повідомив, що напад у місті триває в ці хвилини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sueddeutsche Zeittung.

За словами міністра, в стрілянині в австрійській столиці брали участь кілька нападників, є багато постраждалих. Від травм помер поліцейський. Одного з підозрюваних у стрілянині у Відні затримано.

Нехаммер також закликав мешканців Відня не виходити на вулиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів

Раніше австрійські видання повідомили, що біля синагоги в центрі Відня сталася стрілянина, під час якої було серйозно поранено озброєного поліцейського. Той, хто стріляв, підірвав пояс з вибухівкою, ще кілька злочинців переховуються.

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Вы просто увидите во что превращают Вену Понаехавшие . В Вене австрияки уже стараются не жить , бо от мусульман проходу тоже нет . Поехала с детьми в Шербурн ( летняя резиденция императора в Вене) , зашли на детскую площадку в парке - сидят одни мусульманки с детьми . В это время австрийцы ПАШУТ и платят огромные налоги .
    А беженцам платится по 700 евро помощи на человека ( семья из 4 - 2800 евро в месяц)
    Украинцу надо там пахать 2 месяца , чтобы это заработать
  • Welt Schmerz
    Тут треба використовувати "лезо Пастора" - воно схоже на лезо Оккама. Суть: коли у світі відбувається якась нездорова зуйня, by default слід бачити за нею роги, лапті та вушанку, якщо тільки не буде серйозних причин вважати інакше. Як показує досвід, без кремлівських рогів рідко яка зуйня трапляється.
  • Welt Schmerz
    Треба ще більше імігрантів! І головне - їх не провокувати. Бажано взагалі прийняти іслам, жінкам вдягти хіджаби, і сподіватися, що імігранти рано чи пізно євроінтегруються. Більше толерантності! (в іншому випадку ви фашисти і заперечуєте Холокост)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини