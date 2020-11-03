Профільний комітет рекомендує Раді проголосувати за проєкт бюджету на 2021 рік у першому читанні
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Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проєкт держбюджету на 2021 рік. Проєкт підтримали представники трьох фракцій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у телеграмі.
Проєкт бюджету, спрямований Кабінетом Міністрів, підтримали члени комітету від "Слуги народу", "Євросолідарності" і "Батьківщини".
Тепер проєкт мають підтримати в першому читанні простою більшістю в 226 голосів.
Розгляд та голосування за бюджет у першому читанні заплановані на четвер, 5 листопада.