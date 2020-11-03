"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду

Народна депутатка України з фракції "Слуга народу" Галина Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Янченко зазначила: "Зареєструвала законопроєкт про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу.

Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу.

109 млн грн, які лишились невикористаними, пропоную направити на більш соціально-корисні потреби, наприклад субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.