"Слуга народу" Янченко зареєструвала законопроєкт про позбавлення фінансування Конституційного Суду
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Янченко зазначила: "Зареєструвала законопроєкт про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу.
Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу.
109 млн грн, які лишились невикористаними, пропоную направити на більш соціально-корисні потреби, наприклад субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.