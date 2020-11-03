Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів
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Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії, де напередодні сталася терористична атака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це від написав на своїй сторінці у Twitter.
"У цей важкий час Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим унаслідок жахливої терористичної атаки у Відні", - йдеться в повідомленні.
Раніше австрійські видання повідомили, що біля синагоги в центрі Відня сталася стрілянина, під час якої було серйозно поранено озброєного поліцейського. Той, хто стріляв, підірвав пояс з вибухівкою, ще кілька злочинців переховуються.