РФ штампує упереджені рішення "суду" проти адвокатки Гемеджі через її успіхи у викритті несправедливості в окупованому Криму, - посольство США

Посольство США в Україні заявляє, що Росія переслідує кримську адвокатку Лілю Гемеджі через її успіхи в розкритті несправедливості в "кримінальних процесах" в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Через успіхи адвокатеси Гемеджі у викритті несправедливостей так званих "процесів" в окупованому Криму Росія штампує проти неї упереджені рішення кримського "суду", щоб відсторонити її. Юристи з прав людини в Криму повинні мати змогу виконувати свою надважливу роботу", - йдеться в повідомленні.

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Раніше російський "суд" виніс Гемеджі окрему ухвалу за нібито "багаторазове порушення регламенту судових засідань", пишуть Крим.Реалії.

Гемеджі вважає, що ця скарга - це форма тиску на неї як захисницю, яка активно відстоювала позицію свого підзахисного у "кримінальній справі". Вона представляла в "суді" інтереси кримського правозахисника і координатора громадського руху "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва, засудженого 16 вересня 2020 року на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала "проявом тиску на правозахисників" окрему ухвалу "Південного окружного військового суду" адвокатці Лілі Гемеджі.