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РФ штампує упереджені рішення "суду" проти адвокатки Гемеджі через її успіхи у викритті несправедливості в окупованому Криму, - посольство США

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РФ штампує упереджені рішення "суду" проти адвокатки Гемеджі через її успіхи у викритті несправедливості в окупованому Криму, - посольство США
Посольство США в Україні заявляє, що Росія переслідує кримську адвокатку Лілю Гемеджі через її успіхи в розкритті несправедливості в "кримінальних процесах" в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Через успіхи адвокатеси Гемеджі у викритті несправедливостей так званих "процесів" в окупованому Криму Росія штампує проти неї упереджені рішення кримського "суду", щоб відсторонити її. Юристи з прав людини в Криму повинні мати змогу виконувати свою надважливу роботу", - йдеться в повідомленні.

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Раніше російський "суд" виніс Гемеджі окрему ухвалу за нібито "багаторазове порушення регламенту судових засідань", пишуть Крим.Реалії.

Гемеджі вважає, що ця скарга - це форма тиску на неї як захисницю, яка активно відстоювала позицію свого підзахисного у "кримінальній справі". Вона представляла в "суді" інтереси кримського правозахисника і координатора громадського руху "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва, засудженого 16 вересня 2020 року на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала "проявом тиску на правозахисників" окрему ухвалу "Південного окружного військового суду" адвокатці Лілі Гемеджі.

РФ штампує упереджені рішення суду проти адвокатки Гемеджі через її успіхи у викритті несправедливості в окупованому Криму, - посольство США 01

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