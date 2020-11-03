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За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків

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За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків
В Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовано 8899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 411 093 осіб.

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"За вчора в Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей - 346, медпрацівників - 401) нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19.

Також за останню добу За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 01

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 02госпіталізовано – 1207 осіб;

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 02летальних випадків – 157;

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 02одужало – 5 100 осіб;

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 02здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР — 34 818, методом ІФА — 26 018).

За весь час пандемії в Україні За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 01

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 07захворіло – 411 093 особи;

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 07одужало – 168 868 осіб;

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 07летальних випадків – 7 532;

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 07проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях", - повідомив Степанов.

За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 11
За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 12
За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків 13

Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Когда подцепишь ковид или твои родственники, и почуствуешь что такое когда будешь дышать как рыба вытащенная из воды, легкие гниют, а при вдохе в груди хлюпает гной и врачи отводя глаза разводят руками тогда скажешь что особо не играет роли
  • Тарас Резниченко
    Были бы штрафы по 10 000 евро и крысы в масках ходили бы.
    А вообще у нас страна непуганных идиотов.
  • Ярослав Викторович
    Вот именно. С чего вдруг у нас намного меньше? Мы лучше карантин соблюдаем? Нет, конечно. Совершенно очевидно, что у нас 20000 в день, а то и больше. Украинская статистика - липовая.
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