За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали, виявлено рекордні 8899 нових випадків
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 411 093 осіб.
"За вчора в Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей - 346, медпрацівників - 401) нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19.
Також за останню добу
госпіталізовано – 1207 осіб;
летальних випадків – 157;
одужало – 5 100 осіб;
здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР — 34 818, методом ІФА — 26 018).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 411 093 особи;
одужало – 168 868 осіб;
летальних випадків – 7 532;
проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях", - повідомив Степанов.