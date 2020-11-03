Зеленський - російсько-вірменському режисерові Андреасяну, який звинуватив його в "підтримці" війни: Треба частіше мити руки після контактів з відомою пропагандою

Російсько-вірменський кінорежисер, сценарист, продюсер і актор КВН Сарік Андреасян звернувся до президента України Володимира Зеленського та звинуватив Київ у постачаннях зброї Баку. Зеленський відповів режисерові постом у соцмережі, підкресливши, що Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву про це він опублікував у своєму Instagram.

У своєму зверненні Сарік Андреасян назвав главу України винуватцем у смерті вірменських дітей. Він натякнув на те, що Київ продавав Азербайджану фосфорні бомби під час війни в Нагірному Карабасі.

"А вчора я дивився на обпалені тіла вірменських дітей від фосфорної бомби і як з'ясувалося - це ти їх продав нашим сусідам, щоб закріпити свою дружбу з ними. Я б хотів сказати тобі "будь ввічливий - це людина", але мабуть коли ви сідаєте на ці "стільці", то всі стаєте гондонами і все людське і добре ви залишаєте десь у минулому", - написав режисер.

В кінці свого поста він написав, що "Крим наш".

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Сьогодні вранці, 3 листопада, Зеленський прокоментував пост Андреасян на своїй сторінці в Telegram.

"Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі. Так? Але... Ну точно не треба брати на себе роль носія чужих фейків. Розумію, що й чому робить російська пропаганда, і чому вона тотально бреше. Але тебе не розумію абсолютно. Бо Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось "геополітично порєшать"..."- написав Зеленський

Президент України нагадав, що такі вкидання з'являються не вперше: "Спочатку так брехали про Україну та війну на Донбасі. Потім так брехали про Україну та війну в Сирії. Тепер це з’явилося в контексті війни у Нагірному Карабасі. І все роблять одні й ті самі люди. Невже ти не розумієш, навіщо це роблять?

Тому, перш ніж говорити щось про Україну, потрібно правдиво відповісти самому собі на просте запитання: кому вигідно брехати про війни і про Україну?".

"Чесно кажучи, мені особисто дуже шкода, що ти, людина, якій я відкрив двері свого дому і яка чудово знає мій внутрішній світ і мої цінності, так легко повівся на чужу пропаганду. Можна ж було запитати в мене особисто? Чи ні?", - зазначив Зеленський.

Також глава української держави підкреслив, що правду можна зрозуміти, просто критично оцінивши інформацію в медійному просторі, враховуючи, скільки фейкових вкидів було за останні роки: "Тому дуже коротко дозволю собі виділити аксіоматично.

По-перше, Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів. Ми не підтримуємо ескалації. І не підживлюємо протистояння. Просто тому, що самі переживаємо вже сьомий рік дуже жорстоку війну. І це інший емоційний фон. Ми категорично проти війн і проти провокацій на військову тематику. Підтвердженням цього є наше прагнення до миру.

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По-друге, нам прекрасно відомо, хто й чому вкидає подібну "інформацію". У нас вже є імунітет до всього цього. Є він і у Європи. А вам потрібно якнайшвидше його сформувати. Бо це як ковід – дуже підступний ворог, який не знає кордонів. Тому частіше мийте руки після контактів з відомою пропагандою.

По-третє, я переконаний, що завдання всіх митців, усіх діячів культури – допомагати деескалації, гасити агресивні емоції, не посилювати суперечності й тим більше не поширювати фейки. Коли говорять митці, мають замовкнути гармати. Так?

По-четверте, в Україні проживає велика вірменська громада, яка є органічною частиною українського суспільства. Для нас це надзвичайно важливо".

"І все ж таки в мене є до тебе, Сарік, одне питання, яке саме зараз можна поставити. Питання непросте. Бо це про цінності, про людську нормальність, про щирість. Де ж був ти, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти? Коли гинули громадяни України вірменського походження, а їх не один і не два, а десятки! Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, тому що цей жах прийшов і до твоєї домівки. Для мене особисто все чітко й просто: я завжди за справедливий мир. І Україна точно не підтримує будь-яке постачання зброї будь-кому. На відміну від іншої відомої країни, яка якраз і постачає зброю всім. Бо війни для неї – це хліб і кров.

Мораль не може бути подвійною – для себе та для інших. Подумай про це", - написав президент.

"І, до речі, мого сина звуть не Марк", - додав Зеленський.

Нагадаємо, загострення конфлікту в Карабаху почалося 27 вересня. Після переговорів в Москві 9 жовтня Баку і Єреван підтвердили прихильність перемир'ю з полудня 10 жовтня, однак пізніше Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні домовленостей. Після цього Єреван і Баку знову вирішили оголосити перемир'я з півночі 18 жовтня, через деякий час сторони знову звинуватили один одного в порушенні перемир'я. З ранку 26 жовтня в Карабасі набув чинності третій режим припинення вогню з моменту загострення конфлікту. Попри оголошене перемир'я, бої в Карабасі тривають.

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