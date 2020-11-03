В Одеській області для контролю за дотриманням карантину створено спеціальні рейдові мобільні групи: вже складено 17 протоколів, - поліція
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до їхнього складу входять поліцейські і представники місцевих органів влади.
"Таке рішення (щодо створення груп. - Ред.) було ухвалено після чергового перерозподілу Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій населених пунктів за карантинними зонами", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу спільні мобільні групи вже провели майже 40 рейдів торговельними установами та закладами громадського харчування. Перевірка показала, що майже кожен другий суб’єкт господарювання під час роботи не дотримується встановлених карантинних обмежень.
На правопорушників складено 17 протоколів за ст. 44-3 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Поліцейські зазначають, що контроль за дотриманням протиепідемічних обмежень відбуватиметься постійно, поки не мине загроза коронавірусу.
Відповідно до висновку вищеназваної комісії, за рівнем небезпеки більшість населених пунктів Одеської області опинилася в "помаранчевій" зоні. Це міста Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Южне, а також Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Тарутинський та Ширяївський райони області. До "червоної зони" потрапили міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони.