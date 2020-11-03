Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 789 випадків. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 3 листопада в Києві на коронавірус захворіли 789 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 39 534 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 799 осіб, за минулу добу - 12. З початку епідемії одужали 12 924 пацієнти.

Станом на 3 листопада кількість активних хворих в Києві становить 30 471 особу.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 31 жовтня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 781.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська та Хмельницька області.

Так, в Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 712 осіб. Загальна кількість інфікованих - 38 709. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 537 осіб, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 7 117 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 31 055.

У Хмельницькій області на коронавірус захворіли 506 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 16 928 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 239 людей, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 7 552 пацієнти. Кількість активних хворих на Хмельниччині становить 9 137 осіб.