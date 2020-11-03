Сьогодні в Італії продовжиться засідання апеляційного суду у справі Марківа, - МВС

Воно буде присвячене дебатам між сторонами захисту та обвинувачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Перед початком дебатів суд присяжних мусить ухвалити рішення про долучення чи відмову в долученні до матеріалів справи експертиз, проведених слідчими Національної поліції, які свідчать про непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Також сторона захисту наполягатиме на долученні до матеріалів справи документального фільму, знятого італійськими та українськими журналістами - "Не в тому місті. Не в той час", який також доводить невинуватість Віталія.

Можливо, це буде останнє засідання суду присяжних перед ухвалненням Віталію Марківу вироку.

"Українська сторона наполягатиме на єдино можливому справедливому вироку - знятті всіх обвинувачень та повному виправданні Віталія Марківа", - зазначили в міністерстві.

На засіданні суді сьогодні будуть присутні Міністр МВС Арсен Аваков та Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

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