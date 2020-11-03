Судова реформа найважливіша для України, але вона ще навіть майже не починалася, - посол Німеччини Фельдгузен

Судова реформа в Україні є найнеобхіднішою для України, однак вона не проводиться і законопроєкт №3711 такою не є, зазначає посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"На що я дійсно хочу звернути увагу, так це судова реформа. Разом з реформою децентралізації, місцевого самоврядування, це, на мій погляд, найважливіша в Україні реформа, яку ще навіть майже не було розпочато. Є Верховний Суд, і це добре, але він не може функціонувати окремо в системі, яка не функціонує", - сказала посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Фельдгузен зазначила, що законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління" сам по собі реформою не є. "Це спроба вилікувати щось через вирок Конституційного Суду, щоб врешті-решт мати Вищу кваліфікаційну комісію суддів і заповнити дві тисячі вакансій суддів. Але треба зробити набагато більше. У голови комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрія Костіна, а також інших є ідеї, як можна це почати", - пояснила вона.

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За словами посла, очевидно, що зміни до Конституції вже не будуть розглядатися нинішнім складом Верховної Ради, оскільки не буде конституційної більшості, яка б проголосувала за них.

"Вища Рада правосуддя - це конституційний орган, і це одна з проблем. Тобто змінити Конституцію - це вже неможливо. Однак мені здається, що вони почали думати, що можна зробити з усіх боків, щоб ця система функціонувала краще і щоб у людей почала з'являтися довіра. Адже іншою проблемою є те, що ніхто не має довіри до судової системи: ні населення, ні, до речі, політичні лідери", - додала Фельдгузен.

Посол Німеччини підкреслила, що президент України повинен підтримати проведення судової реформи, навіть якщо вона не завершиться до кінця його президентської каденції.

"Я б дуже хотіла, щоб ми всі, разом з міжнародними донорами, працювали, щоб врешті-решт ця реформа відбулася. Хоча мені здається, що до кінця каденції президента України Володимира Зеленського вона не завершиться. Однак президент сам повинен стояти за реформою і сказати: "Судова реформа - це наша мета", навіть якщо вона не завершиться до кінця терміну його президентства. Без політичної волі із самого верху вона навіть не може розпочатися. Зараз я багато з усіма говорю про це", - сказала вона.