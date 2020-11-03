Посольство Німеччини налагодить більш тісні контакти з мерами після місцевих виборів в Україні, - посол Фельдгузен

Посольство Німеччини в Україні налагодить ще тісніші контакти з мерами українських міст після проведення місцевих виборів в Україні, оскільки в зв'язку з децентралізацією рішення з інвестицій, інвестиційних проєктів будуть ухвалюватися на місцях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

"У нас завжди були, а зараз будуть іще тісніші контакти з мерами, тому що через децентралізацію рішення щодо інвестицій, інвестиційних проектів ухвалюватимуть на місцях. Німецькі компанії зацікавлені більше інвестувати тут. До епідемії коронавірусу ми бачили, що з Німеччини надходило дедалі більше запитань щодо інвестицій, хоча зараз є невелике затишшя", - сказала посол.

Фельдгузен пояснила, що є досить багато німецьких компаній, які мають виробництво в Індії чи Китаї, але на початку локдауну вони бачили, як складно було отримати вироблені там товари, і вже розглядають Україну як можливе місце виробництва, наприклад, ліків, тому що в Україні є розвинений фармацевтичний сектор.

"Думаю, далі ми будемо ще більше в контакті з мерами, щоб розуміти, де є ідеальні умови для німецьких компаній. Тому посольство також стежитиме, як вони ставляться до правил гри. Наші компанії не хочуть нічого особливого, а тільки однакових правил гри для всіх. Ми будемо дивитися, чи ці мери несправедливо підтримують, наприклад, компанії друзів, чи справді найкращих претендентів на інвестиції. Я особисто хочу підвищувати рівень німецьких інвестицій, тому що це просто сумно, що в цьому плані майже нічого не було зроблено останніми роками", - зазначила Фельдгузен.

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