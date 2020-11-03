Дії Лукашенка проти білорусів підтверджують його нелегітимність. Санкції неминучі, - представниця ЄС Массралі

Репресії проти мирного протесту, що тривають у Білорусі, підтверджують правильність позиції ЄС, що не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом.

Про це заявила в твітері офіційна представниця Євросоюзу з міжнародних справ Набіла Массралі, передає Цензор.НЕТ.

"Відмова від діалогу, агресивні заяви, масові арешти і використання призначених для придушення заворушень засобів проти білорусів, які використовують своє право на страйк і мирний протест, знову свідчать про відсутність легітимності Лукашенка", - написала прессекретарка.

"ЄС підтримує (білоруський) народ і продовжить застосовувати санкції до винних", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь не пропустила українців, які їхали на операції з трансплантації органів. Кулеба обіцяє "вирішити питання"

Як повідомлялося, Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС в Брюсселі узгодить 4 листопада без обговорення проєкти документів для прийняття Радою ЄС чергового пакету санкцій щодо Білорусі.

Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, заявив "Інтерфаксу" 15 жовтня, що Лукашенко буде внесений до цього списку санкцій.

"Так, Лукашенко увійде до нового списку, і про це говорив високий представник ЄС із закордонних справ на його пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС", - підтвердив Стано.

В опублікованому проєкті порядку денного засідання Coreper 4 листопада за розділом "Без обговорення" записано пункт: "Виконавча постанова і виконавчий регламент Ради про обмежувальні заходи щодо Білорусі. Рішення про використання письмової процедури для ухвалення (санкцій Радою ЄС, - ред.)".

Дивіться: Лукашенко запропонував посередництво між Макроном і мусульманами: Можу допомогти, у мене з ними дуже хороші відносини. ВIДЕО

У Білорусі вже третій місяць тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який займає цю посаду з 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою підсумки виборів, вважають їх сфальсифікованими.