17 нардепів "Слуги народу" на цей момент хворіють на COVID-19, - Кравчук

17 народних депутатів від фракції "Слуга народу" нині перебувають на лікарняному з позитивним тестом на коронавірус.

Про це повідомила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я не володію інформацією, яка ситуація в інших фракціях, але у нас зараз, на жаль, такий певний рекорд за одночасною кількістю хворих на COVID-19. Зараз у нас 17 народних депутатів на лікарняному з позитивним тестом на коронавірус", - повідомила Кравчук.

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