МОЗ має намір розширити перелік послуг на первинному ринку: лікарі зможуть відбирати матеріал для тестування пацієнтів на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я має намір внести зміни до наказу №504, що дозволить лікарям первинки відбирати матеріал для тестування пацієнтів на COVID-19, а також самостійно проводити експрес-тестування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Ми напрацювали деякі зміни до наказів МОЗ, зокрема, наказ №504, який регламентує порядок надання первинної медичної допомоги. В цьому наказі ми передбачаємо розширити перелік послуг на первинному ринку в частині забезпечення відбору зразків матеріалів для тестування на COVID-19, а також експрес-тестування", - сказала вона.

Заступниця міністра додала, що "сама лише наявність симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції не є підставою для проведення тестування на COVID-19 методом ПЛР".

"ПЛР-тестування показано особам, які відповідають визначенню підозрілого, ймовірного випадку або з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції або вірусної пневмонії, а також контактним особам при появі симптомів. Доцільність направлення пацієнта на ПЛР-тестування визначається лікарем відповідно до стандартів", - сказала Садов’як.

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Крім цього, за словами заступниці міністра, МОЗ має намір дозволити лікарям первинки видавати лікарняні до 15 днів.

"Пропонується внести зміни до наказу №455 про затвердження інструкції про порядок видачі документів, які свідчать про тимчасову непрацездатність громадян. Ці зміни дозволять лікарям в амбулаторіях видавати лікарняний до 15 днів пацієнтам з коронавірусною хворобою на весь період лікування і самоізоляції, до цього лікар мав право видавати до 10 днів. Також пропонується виключити вимогу видавати лікарняний за місцем проживання або роботи, що значно спростить процедуру отримання лікарняного для осіб, які уклали декларацію із сімейним лікарем в іншій місцевості", - додала Садов’як.