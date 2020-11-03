КС вирішив відкласти розгляд конституційності закону про Фонд гарантування вкладів

Конституційний суд України зняв з порядку денного на 3 листопада справу про конституційність закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Про це свідчить оновлений порядок денний, розміщений на його сайті, передає Цензор.НЕТ.

Відповідну справа КС планував розглянути в закритому режимі.

Раніше повідомлялося, що КС у вівторок, 3 листопада, планує, крім закону про мову, розглянути справу про конституційність закону про Фонд гарантування вкладів.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.