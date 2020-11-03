Кількість жертв теракту у Відні зросла до чотирьох, 17 осіб поранено

Міністерство внутрішніх справ Австрії підтвердило загибель чотирьох людей унаслідок теракту у Відні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kurier.

За даними МВС, четвертою жертвою теракту стала жінка.

Нині в лікарнях перебувають 17 осіб з пораненнями. Загалом 7 осіб перебувають у критичному, небезпечному для життя стані. У 10 осіб травми середньої і легкої тяжкості.

Влада припускає, що нападників було щонайбільше чотири особи.

Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.

Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.

Також читайте: Зеленський висловив підтримку Австрії, де сталася атака терористів