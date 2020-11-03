Комітет Ради завершив підготовку Держбюджету-2021 до першого читання, - "слуга народу" Арістов

Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді ухвалити підготовлений Комітетом проєкт постанови щодо висновків і пропозицій до проєкту держбюджету на 2021 рік і розраховує на підтримку сесійної зали.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава комітету, нардеп "Слуги народу" Юрій Арістов, передає Цензор.НЕТ.

"Ще наприкінці вересня профільні підкомітети констатували, що збільшення прогнозу деяких видів надходжень є обґрунтованим, більшість головних розпорядників заявляє про недостатність бюджетних коштів для забезпечення їхньої діяльності, а місцеві бюджети занепокоєні можливим невиконанням делегованих повноважень через недостатній бюджетний ресурс", - йдеться в повідомленні.

За словами Арістова, створена в Комітеті Робоча група за участю Мінфіну та Рахункової палати обробила 2451 представлену пропозицію.

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"Значна частина з яких, на жаль, всупереч Регламенту, не були збалансовані чи були вочевидь нереалістичні. Для врахування всіх пропозицій необхідно близько 1,5 трильйони гривень, тобто, фактично - ще один бюджет", - підкреслив парламентарій.

"За результатами розгляду Бюджетний комітет підготував проєкт постанови щодо висновків та пропозицій, положення якої узгоджено з Урядом. Проєктом Бюджетних висновків пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд. гривень та здійснити певний перерозподіл видатків. За рахунок цього з’явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами", - додав нардеп.

Комітет Ради пропонує уточнити або виключити окремі положення законопроєкту з метою їх узгодження з вимогами Бюджетного кодексу.

"Зокрема, йдеться про визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподіл нерозподілених видатків на державні капіталовкладення (на підставі рішення відповідної Міжвідомчої комісії), а також про забезпечення парламентського контролю над розподілом коштів за деякими бюджетними програмами", - розповів Арістов.

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Крім того, пропонується врахувати пропозиції про збільшення бюджетних витрат на:

- окремі програми та заходи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту;

- забезпечення функціонування дипломатичних установ;

- утилізацію твердого ракетного палива;

- надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам;

- реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проєктів.

"Поряд з тим, Комітет пропонує надати доручення Уряду під час підготовки законопроєкту до другого читання опрацювати й інші пропозиції з метою пошуку ресурсу для можливого врегулювання відповідних питань, зокрема щодо:

- підвищення державних соціальних стандартів, насамперед - прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави;

- збільшення окремих видатків за поданими пропозиціями, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету та оцінки обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах;

- належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників;

- збільшення надходжень від приватизації державного майна з відповідним зменшенням державних запозичень і граничного обсягу державного боргу.

Пропозиції народних депутатів щодо окремих субвенцій місцевим бюджетам запропоновано вирішувати в межах передбаченої субвенції на соціально-економічний розвиток відповідних територій", - зазначив глава комітету.

"Ухвалення законопроєкту про Держбюджет-2021 у першому читанні відкриває шлях для подальшого доопрацювання документу та надасть можливість Урядові підготувати його до другого читання з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради… Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти підготовлений Комітетом проєкт постанови щодо висновків та пропозицій до проєкту Держбюджету на 2021 рік і розраховує на підтримку сесійної зали", - підсумував Арістов.