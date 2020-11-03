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Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба

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Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба
У зоні теракту у Відні, в одному з кафе, перебували четверо українських студентів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"У зоні теракту, в одному з кафе, було четверо українських студентів. З ними все гаразд", - написав посол.

Також посол зазначив, що інформації про громадянство загиблих поки немає.

Наразі відомо про чотирьох загиблих. У лікарнях перебувають 17 осіб з пораненнями. Загалом 7 осіб перебувають у критичному, небезпечному для життя стані. У 10 осіб травми середньої і легкої тяжкості.

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Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.

Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.

Четверо українських студентів перебували в зоні теракту у Відні, - посол Щерба 01

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Шо де в світі трапилось - шукайте сліди лаптєй.
  • Chip Foose
    никому не кажется странным как только кацапов давят новыми санкциями сразу начинаются теракты по европе?
  • Sophia-Maria Duglass
    А Вас давит зелёная жаба ?😀😀😀
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