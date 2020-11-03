Імовірність заморожування конфлікту на Донбасі доволі висока, але це не найкращий варіант, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відзначає доволі високу ймовірність заморожування конфлікту на Донбасі, проте наголошує на ненадійності такого рішення і, за її словами, Німеччина хотіла б кращого і для України, і для людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях та поблизу лінії розмежування.

"Можливість цього результату (замороження конфлікту. - Ред.) завжди є. Подивіться на Придністров'я та інші конфлікти. Але зараз ми також бачимо щодо Нагірного Карабаху, що ця замороженість конфлікту може дуже несподівано та швидко закінчитися", - сказала дипломат в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Саме тому, за її словами, заморожені конфлікти "ніколи не є ідеальним результатом". "Доволі висока ймовірність, що ми йдемо до цього, але ми, як Німеччина, хотіли б все-таки досягти кращого результату для України та людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях та поблизу лінії розмежування. Якщо там уже не стріляють і ніхто не гине - це вже перший крок", - зазначила Фельдгузен.

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