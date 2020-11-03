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Імовірність заморожування конфлікту на Донбасі доволі висока, але це не найкращий варіант, - посол Німеччини Фельдгузен

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Імовірність заморожування конфлікту на Донбасі доволі висока, але це не найкращий варіант, - посол Німеччини Фельдгузен
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відзначає доволі високу ймовірність заморожування конфлікту на Донбасі, проте наголошує на ненадійності такого рішення і, за її словами, Німеччина хотіла б кращого і для України, і для людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях та поблизу лінії розмежування.

"Можливість цього результату (замороження конфлікту. - Ред.) завжди є. Подивіться на Придністров'я та інші конфлікти. Але зараз ми також бачимо щодо Нагірного Карабаху, що ця замороженість конфлікту може дуже несподівано та швидко закінчитися", - сказала дипломат в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Саме тому, за її словами, заморожені конфлікти "ніколи не є ідеальним результатом". "Доволі висока ймовірність, що ми йдемо до цього, але ми, як Німеччина, хотіли б все-таки досягти кращого результату для України та людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях та поблизу лінії розмежування. Якщо там уже не стріляють і ніхто не гине - це вже перший крок", - зазначила Фельдгузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо: це політична декларація і не більше, - посол Німеччини Фельдгузен

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Азербайджану тоже надоели все эти 30-ти летние переговоры-разговоры-недоговоры и вечные озабоченности и обеспокоенности и он решает проблему самостоятельно и весьма уверенно
  • sulima ivan
    А який кращий? Заштовхати цей українофобський відстійник в Україну з особливим статутом? Щоб вони знову срали нам, як раніше? Янека знову приведуть? А Україна їм буде за це платити?
    Та нє. Краще заморожуєм і конфлікт, і пенсії, і безкоштовну воду-газ-електрику-ковбасу. Стіна.
  • sulima ivan
    Некоректне порівняння з німцями, але таки "стіна". І пенсії не грошима, а продуктовими наборами. На переходах кожному пєнсу мішок на місяць. І на кожній упаковці - Слава Україні!
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