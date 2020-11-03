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Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування

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Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування
Маленьке містечко Діксвілл-Нотч, розташоване на кордоні США і Канади, повідомило про перемогу Байдена.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"Джо Байден здобув свою першу перемогу на виборах, отримавши всі п'ять голосів у невеликому містечку в штаті Нью-Гемпшир, яке завжди одним з перших оголошує свій результат", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як наголошується, в Міллсфілді, розташованому за 20 км на південь, першу перемогу отримав і Трамп - 16 голосів проти 5 голосів за Байдена.

Також читайте: Трамп чи Байден - у США почався день голосування на президентських виборах

Топ коментарі

  • Татьяна Лайф
    Я болею за Байдена именно в ожидании его антироссийской политики. Будет Байден - писец рашке- такие у меня ассоциации с этим политиком. В нашей ситуации это большой плюс. Санкции- а не один трындеж в, в отношении агрессора, укрепление НАТО, а не развал альянса- вот что я думаю о дедушке Байдене. Рыжий неадекват достал уже.
  • Andy Jumeirach
    ну шо кацапы вы с жириком ещё не пьёте шампанское за Байдена?
  • Глеб123
    Обама хоть не престарелый пень был, хотя при выборе Трамп или Байден я больше склоняюсь к Байдену
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