Вибори в США: Байден здобуває абсолютну перемогу в місті, яке першим оприлюднило результати голосування
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Маленьке містечко Діксвілл-Нотч, розташоване на кордоні США і Канади, повідомило про перемогу Байдена.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
"Джо Байден здобув свою першу перемогу на виборах, отримавши всі п'ять голосів у невеликому містечку в штаті Нью-Гемпшир, яке завжди одним з перших оголошує свій результат", - йдеться в повідомленні.
Водночас, як наголошується, в Міллсфілді, розташованому за 20 км на південь, першу перемогу отримав і Трамп - 16 голосів проти 5 голосів за Байдена.