Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи"

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні критична і швидко перетворюється зі складної на катастрофічну.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи на засіданні Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову запроваджують жорсткі карантинні обмеження не просто так", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, "попереду важкі часи".

"Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Епідемія розвивається ураганними темпами по всьому світу. Нам необхідно приготуватися до неминучого: легко пройти другу хвилю неможливо. Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб пережити ці випробування з мінімальними витратами", - підкреслив міністр.

"Але як би ми не намагалися збільшити кількість ліжок, все одно є межа, і в разі, якщо заповнення досягне 100%, нам доведеться застосовувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги хворим з великими шансами на виживання. Це буде означати, що наша медична ситуація не витримала, фактично це буде катастрофа", - додав Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що якщо не буде достатньої кількості лікарів, "кількість ліжок вже не матиме ніякого значення".

"Ми проводимо роботу із залучення лікарів інших спеціальностей, а також інтернів та студентів медичних вишів для лікування ковідних хворих. ... Немає когось одного окремого відповідального за боротьбу з COVID-19, ніхто в світі не здатний самостійно вирішити проблему коронавірусу. Більш того - ніхто ні за кого не вирішить цю проблему. Проскочити не вдасться. Настав час особистої відповідальності кожного", - підсумував Степанов.