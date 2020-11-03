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Рішення КС може бути підставою для перегляду судових рішень, які набули чинності, - суддя Верховного Суду Яновська

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Правовим наслідком рішення Конституційного Суду України може бути застосування заходів як загального, так і індивідуального характеру, спрямованих на відновлення порушених прав конкретної особи, вважає суддя Великої палати Верховного Суду Олександра Яновська.

Про вплив рішень КС на кримінальні процеси суддя розповіла в ході доповіді "Відновлення порушених прав VS правова сталість: вплив рішень Конституційного Суду України на кримінальні провадження", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми стикаємося із ситуаціями, коли судові рішення пройшли всі інстанції національних судових органів, але водночас очевидним є порушення прав, гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Тобто виникає колізія між необхідністю збереження сталості судових рішень і забезпеченням захисту або відновленням порушених прав", - сказала Яновська.

За її словами, рішення КС за своєю природою покликані захищати права людини, в них може бути встановлена ​​неконституційність окремих норм.

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"Рішення КС можна порівняти з рішеннями Європейського суду з прав людини в аспекті застосування заходів загального або індивідуального характеру. Певною мірою те, про що говорить КС у своїх рішеннях, тобто зміни нормативного рівня, є заходом загального характеру. Крім того, правовим наслідком рішення КС може бути застосування певних заходів індивідуального характеру - здійснення заходів, спрямованих на відновлення порушених прав конкретної особи", - зазначила суддя ВС.

Вона пояснила, що якщо КС визнає неконституційним визначення кримінальної відповідальності за те чи інше діяння, то це є підставою для закриття кримінального провадження.

Крім того, як зазначила суддя, встановлена ​​КС конституційність або неконституційність правового акта або положення є однією з ключових обставин для перегляду справи.

"Тобто, рішення КС може бути підставою для перегляду судових рішень, які набули чинності, за винятковими обставинами", - наголошується в повідомленні ВС із посиланням на слова судді.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Коли передивлятимуться своє рішення щодо розпуску минулої Ради?
  • Глеб123
    ВИМАГАЕМО!
    Решение КС может быть основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных решений, - судья Верховного Суда Яновская - Цензор.НЕТ 1088
  • Polonez
    Стаття 152......

    Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

    Закон обратной силы не имеет. На момент вынесения приговоров решения об их неконституционности не было.
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