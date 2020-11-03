Рішення КС може бути підставою для перегляду судових рішень, які набули чинності, - суддя Верховного Суду Яновська

Правовим наслідком рішення Конституційного Суду України може бути застосування заходів як загального, так і індивідуального характеру, спрямованих на відновлення порушених прав конкретної особи, вважає суддя Великої палати Верховного Суду Олександра Яновська.

Про вплив рішень КС на кримінальні процеси суддя розповіла в ході доповіді "Відновлення порушених прав VS правова сталість: вплив рішень Конституційного Суду України на кримінальні провадження", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми стикаємося із ситуаціями, коли судові рішення пройшли всі інстанції національних судових органів, але водночас очевидним є порушення прав, гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Тобто виникає колізія між необхідністю збереження сталості судових рішень і забезпеченням захисту або відновленням порушених прав", - сказала Яновська.

За її словами, рішення КС за своєю природою покликані захищати права людини, в них може бути встановлена ​​неконституційність окремих норм.

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"Рішення КС можна порівняти з рішеннями Європейського суду з прав людини в аспекті застосування заходів загального або індивідуального характеру. Певною мірою те, про що говорить КС у своїх рішеннях, тобто зміни нормативного рівня, є заходом загального характеру. Крім того, правовим наслідком рішення КС може бути застосування певних заходів індивідуального характеру - здійснення заходів, спрямованих на відновлення порушених прав конкретної особи", - зазначила суддя ВС.

Вона пояснила, що якщо КС визнає неконституційним визначення кримінальної відповідальності за те чи інше діяння, то це є підставою для закриття кримінального провадження.

Крім того, як зазначила суддя, встановлена ​​КС конституційність або неконституційність правового акта або положення є однією з ключових обставин для перегляду справи.

"Тобто, рішення КС може бути підставою для перегляду судових рішень, які набули чинності, за винятковими обставинами", - наголошується в повідомленні ВС із посиланням на слова судді.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.