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"Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському

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"Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з "ЄС" і "Голосом"?" - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському
Ексміністр економіки Тимофій Милованов шкодує, що не поставив вчора в ефірі на "Свободі слова" на ICTV президенту Володимиру Зеленському запитання про те, чи готовий він вигнати з фракції "СН" депутатів, підконтрольних олігарху Ігорю Коломойському.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, друге питання мало бути:"Чи готові ви вигнати депутатів, які орієнтуються на Коломойського, з фракції, і створити коаліцію з ЄС і Голосом", - зазначив Милованов, нагадавши, що його перше запитання стосувалося можливого розпуску Ради.

"На жаль, я поставив інше питання про гарантії, що Зеленський не створить підконтрольний собі Конституційний Суд, заклавши ще більший конфлікт між гілками влади і суспільством. Звичайно, Зеленський заявив про відкритий і прозорий конкурс, залучення суспільства при виборі суддів тощо. А на третє питання часу вже не було", - додав ексміністр.

Також читайте: Зеленський закликав "слуг народу" підтримати перезавантаження КС: "Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви будете голосувати для народу". ФОТО

Чи готові ви вигнати депутатів Коломойського з фракції і створити коаліцію з ЄС і Голосом? - Милованов розповів, яке запитання хотів поставити Зеленському 01

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А Порох уже не барыга? На месте пороха я плюнул бы Зеленскому в рожу! Зеленский ещё за смерть отца Порошенко не ответил!
  • Агамемнон
    Уже пытаются все свои провалы переложить на других... Мразота.
  • Стрелок
    Дмитрий:

    Криворожское Чм@ на ТВ призывает к Конституционному перевороту, а ему кивают антикоррупционеры,и журнализды. Может этот грёбаный стыд пора прекращать?

    Вікторія Сюмар:

    Давайте скажу дещо про нашого преЗЕдента. Чоловік в 42 вирішив, що «він не лох» і може керувати державою.
    Він отримав абсолютну владу. І... через півтора року його досягнення:
    - найбільше за останні десять років економічне падіння;

    - здав кілометри відвойованої нашими території на Сході і не досяг миру;

    - виявився абсолютно безпомічним на фоні основного виклику - коронавірусу. І замість вкласти залишки залишених йому попередниками ресурсів в медицину, він почав піар проект «Велике будівництво» для заробітків свого оточення;

    - замість судовоі реформи він ... легалізував азартні ігри;
    - врешті з тріском програв місцеві вибори і, аби відволікти уваги від всього цього бардаку, вирішив ще й поламати всю систему конституційного ладу в країні.

    Бо його законопроект - це треш. Законодавча влада не може відміняти рішення судової гілки влади. Інакше Рада почне скасовувати рішення всіх судів, і це абсурд.

    Йозеф Кнехт:

    Звільнити суддів КСУ в законний спосіб можливо. Є СБУ, є папочки на кожного суддю.Можна зустрітися з кожним суддею особисто і поспілкуватися.Це робота, іноді тривала,яка не дасть швидкого результату,але дозволить оновити склад КСУ. Але Зе вирішив задокументувати захоплення влади.

    Коли дивився інтерв'ю Пороха, спіймав себе на думці, що ми повертаємося до політики державників. Ми не побачимо в Раді наступного скликання такого непотребу, як дубинський,бужанський, арахамія. Ці представники "пролетаріату" повернуться на смітник історії.

    Шлак до шлаку.

    Юрій Каракай:

    Насправді, після всіх заяв і погроз, Зеленському немає куди відступати. На кону його президентський авторитет і політична доля. Або він керівник партії, фракції і держави, або вони ведуть його до прокурора.

    Пам'ятаєте, на початку своєї каденції Дуремар заявив - піде з посади якщо порушить закон і одразу ж порушив Конституцію, розпустивши парламент? Тепер зґвалтований ним КС втратив береги, а нечесно обраний парламент відмовляється підтримувати маленького узурпатора. Піти доведеться.

    Хотів пожартувати про Зеленського і його посилання на Майдан, та щось не виходить. Певно, трупи перед очима заважають, які несли повз мене на Інститутській. Гори у пеклі, гнидо!
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