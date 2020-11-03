Новини • Місцеві вибори-2020

"Слуга народу" отримує 17% мандатів депутатів міськрад, 18,5% - селищних, 16,4% - сільрад: результати паралельного підрахунку голосів

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Президентська партія отримала підтримку виборців у всіх регіонах країни.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів штабом "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби партії, після опрацювання майже 100% даних "Слуга народу" отримує 17% мандатів депутатів міських рад, 18,5% — селищних, 16,4% — сільських рад.

Слуга народу отримує 17% мандатів депутатів міськрад, 18,5% - селищних, 16,4% - сільрад: результати паралельного підрахунку голосів 01

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна" зазначив, що децентралізація дає великі можливості для місцевого самоврядування, але й відповідальність тепер буде на конкретних депутатах і головах ОТГ.

"Завдяки децентралізації місцеві лідери разом з великими повноваженнями, фінансуванням і довірою людей також отримують велику відповідальність за стан доріг, рівень медобслуговування, опалення будинків, освіту й культурний розвиток свого краю. І питати люди також будуть з них. Тому місцеві депутати, мери та голови ОТГ, обрані від "Слуги народу", робитимуть усе, щоб виправдати довіру своїх виборців", — сказав політик.

Слуга народу отримує 17% мандатів депутатів міськрад, 18,5% - селищних, 16,4% - сільрад: результати паралельного підрахунку голосів 02

Безперечним досягненням влади на місцевих виборах Корнієнко назвав чесне та прозоре проведення, без використання адміністративного ресурсу, яке раніше було майже правилом. Він сказав, що міжнародні спостерігачі, зокрема Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, відзначають, що місцеві вибори відбулися демократично, прозоро, спокійно та з мінімальними порушеннями, які суттєво не вплинули на результати волевиявлення.

Також партія "Слуга народу" повідомила, що отримує найбільшу кількість мандатів в обласних і районних радах — 18% і 17% відповідно.

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