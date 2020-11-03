"МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч", - Степанов

Міністерство охорони здоров'я працює над збільшенням кількості ліжок для пацієнтів з COVID-19 ще на кілька десятків тисяч.

Про це під час виступу в Раді заявив міністр охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"На обладнання медзакладів виділено 5,3 млрд грн. Додатково для закупівлі 161 комп'ютерного томографа в медзаклади виділено 1,927 млрд грн і 1,08 млрд на закупівлю ангіографів. Ресурс системи обмежений - 52 тис. ліжок (30% усієї кількості ліжок у країні). Нині МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч ", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні критична і швидко перетворюється зі складної на катастрофічну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи"