"Слуги народу" почали збирати підписи під вимогою до суддів КС піти у відставку, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Народні депутати просять 11 суддів Конституційного Суду добровільно подати у відставку.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці виключений зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" почали збирати підписи під зверненням до КСУ. Цікаво, це команда з ОПУ?!" - розповів нардеп, оприлюднивши фото відповідного звернення.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.