У Харкові обвинувачуваний у корупції чиновник Бойченко пішов на підвищення. ФОТО

У Харкові чиновник, уродженець Криму Бойченко Вадим Віталійович, обвинувачений в корупції, пішов на підвищення.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними INSIDER NEWS, у Шевченківський відділ виконавчої служби міста Харкова Східного регіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) призначено нового виконувача обов'язків керівника. Ним став колишній начальник Московського відділу цієї служби, якого у зв'язку з низкою "об'єктивних причин", кілька років тому "перевели" на посаду державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС, потім він там все-таки підріс у "званні" і став старшим виконавцем, а пізніше і головним державним виконавцем.

Йдеться про Бойченка Вадима Віталійовича, уродженця Криму, який має нерухомість на окупованому півострові і регулярно відвідує анексовані території. Тут, правда, варто обмовитися, що офіційним приводом була поїздка до батьків, але все ж є дані, що змушують у цьому засумніватися. Наприклад, у відкритих базах даних фігурує підприємець з міста Севастополя, співзасновник декількох фірм з тими ж даними, що і харківський виконавець.

Хоча, це можуть бути просто збіги. Якщо це не є збігом, тоді більш-менш стає зрозумілим, звідки у державного службовця з'явилися гроші на автомобілі, на "право користування" квартирою в Харкові площею понад 170 кв. метрів, на іншу нерухомість у вигляді "недобудови". Якщо ж ні ... Але декларації деклараціями, а ось відомості в них гідні окремого опису. Як окремий приклад можна навести вартість автомобіля Toyota RAV4, що належить на праві власності державному виконавцю. У декларації Бойченка Вадима Віталійовича вказана вартість машини в розмірі 326 001 гривні, що в перерахунку на вічно зелені становить приблизно 12 тисяч доларів США. На найбільшому сайті з продажу старих автомобілів в Україні ціна на модель Toyota RAV4 2017 року випуску починається з 19 тисяч доларів США.

Навіщо Вадим Віталійович вніс до декларації завідомо неправдиві відомості - питання до НАЗК, але там поки своя "історія" з Конституційним Судом. З деклараціями і доходами виконавця нехай розбираються органи, які контролюють корупцію, а ми поки спробуємо зрозуміти, що ж привело на лаву підсудних Бойченка Вадима Віталійовича. Згідно з обвинувальним актом, складеним слідчим Національної поліції і підтриманим прокуратурою, Вадим Віталійович, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди ... Ні не взяв хабар (хоча і це відкидати не можна), він просто відібрав у держави Україна нерухомості на суму понад 3 мільйони гривень.

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За свої дії як чиновника ДВС В. Бойченко ще й отримав премії. Найсмішніше, що держава преміює своїх чиновників за дії, що завдають їй (державі) великої шкоди. Епопея з розслідуванням злочину, в якому звинувачують нашого "героя", гідна окремих матеріалів. Чого варті лише спроби відсторонення від посади Бойченка В.В. після висунення йому підозри в скоєнні злочину.

До речі, стаття, за якою звинувачують виконавця, передбачає покарання до восьми років позбавлення волі (ч.3 ст. 365-2 КК України). Крім того, санкція статті передбачає заборону на певні посади протягом 3 років після відбуття покарання. Але! Навіть запобігти вчиненню подібних "правопорушень" на стадії досудового розслідування суд і прокурор не наважилися. Бойченко Вадим Віталійович рішенням слідчого судді не був відсторонений від займаної посади. А подавши апеляцію, прокурор раптом змінив свою думку і відмовився від скарги. Причини і мотиви для таких дій юристів лежать тільки у сфері припущень і домислів.

Тепер варто додати лише кілька слів про те, що ж зараз відбувається у виконавчій службі. Обвинувачений у зловживанні повноваженнями, маючи на це корисливий мотив, Бойченко Вадим Віталійович зайняв крісло керівника виконавчої служби Шевченківського району Харкова. Останнім штрихом до цього матеріалу може стати рішення судді київського районного суду Харкова про направлення матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Віталійовича до Вищого Антикорупційного Суду.

Можливо, доречно поставити запитання керівництву виконавчої служби та Міністерства юстиції, про те, як такі люди можуть представляти державу в одній з найважливіших сфер діяльності?

Про діяльність Бойченка Вадима Віталійовича, тільки у відкритих джерелах, стільки інформації, що їх вистачить не на один матеріал журналістського розслідування. Більше того, за наявності "доброї волі" у правоохоронців цих же матеріалів має вистачити не на один том кримінального провадження.

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