Рішення КС дало можливість топчиновникам не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, - НАЗК

Конституційний Суд України (КСУ) звільнив топчиновників від зобов'язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані. Таке рішення КСУ ухвалив 27 жовтня 2020 року, визнавши неконституційними частини 2,3 статті 52 Закону України "Про запобігання корупції".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Національне агентство з протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоки питання не буде врегульовано, на сайті Реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Це означає, що відтепер суспільство не бачитиме інформацію про значні зміни у статках топ-посадовців", - йдеться в повідомленні.

"Громадяни мають право знати, а не здогадуватися, про статки посадовців. Звільнення від зобов’язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані — це "зелене світло" чиновникам приховати свої статки, уникнути відповідальності та продовжувати діяти у приватних інтересах, замість працювати на благо держави за гроші платників податків", - зазначив глава НАЗК Олександр Новіков.

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До рішення КС посадові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов'язані в електронній формі протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення витрат повідомити про це в НАЗК. Істотною зміною в майновий стан вважаються дохід, майно або витрата, що перевищують 105 100 грн (станом на 2020 рік).

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.