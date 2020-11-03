Група суддів КС на чолі з Тупицьким відверто симпатизує Росії, - представник Зеленського в суді Веніславський

У Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують Росії, а її очолює голова суду Олександр Тупицький.

Про це представник президента України в Конституційному Суді, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, "Російська Федерація за допомогою своїх агентів впливу в Україні, в тому числі представлених в нашому парламенті, ініціювала в КС визнання неконституційними базових, засадничих законів, які стали основою євроатлантичної інтеграції України, а саме - антикорупційних законів".

Як зазначив Веніславський, через "підконтрольні політичні сили" в Україні було внесено відповідне подання до КС.

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Веніславський заявив, що "в Конституційному Суді є група суддів, які відверто симпатизують РФ. Очолює цю групу голова Конституційного Суду".

Він заявив, що ще в 2014 році Тупицький, коли КС визнав неконституційною постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення референдумів, "виступав за те, що Конституційний Суд не має права давати оцінку конституційності постанови з огляду на міжнародних договорів України". При цьому тоді Тупицький виступив з окремою думкою, зазначив представник президента в Конституційному Суді.

Веніславський закликав суддів КС, які голосували "за ганебне рішення", подати у відставку.

"Якщо вони цього не зроблять, це зробить парламент. А якщо парламент цього не зробить, це може зробити вулиця", - заявив він.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.