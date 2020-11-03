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Мобільні COVID-госпіталі можуть бути розгорнуті в Києві, Донецькій та Одеській областях, - Степанов

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Мобільні COVID-госпіталі можуть бути розгорнуті в Києві, Донецькій та Одеській областях, - Степанов
Мобільні госпіталі для пацієнтів з підтвердженим захворювання COVID-19 можуть бути розгорнуті в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи у Верховній Раді.

"На сьогодні були визначені три місця розташування - це місто Київ, Донецька область і Одеська область. Місцевою владою були визначені, де саме можуть перебувати мобільні госпіталі, і що необхідно для розгортання польових госпіталів", - повідомив він.

За його словами, згідно з розрахунками, в мобільному госпіталі на 500 ліжок може працювати 1200 медпрацівників.

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"Визначається сума коштів і перелік обладнання, які необхідні. Кошти виділяються безпосередньо в регіонах, які будуть займатися облаштуванням мобільних госпіталів у разі потреби", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Bogdan_
    Мобильные COVID-госпитали могут быть развернуты в Киеве, Донецкой и Одесской областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 7529
  • 133133
    Он про мобильный госпиталь в мобильном телефоне
  • Игорь Монахов
    "Коронавирус распространяется бешеными темпами, просто в ураганном режиме" - Степанов Г-н Степанов, вы сделали много для того, чтобы это произошло. 2020-07-31 Мы предупредили. Мы были правы. А вы - власть ничтожеств и воров. (с)
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