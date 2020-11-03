Зібрали вже понад 150 підписів під вимогою відставки суддів КС, - "слуга народу" Кравчук
Про це повідомила журналістам заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Уже понад 150 підписів. Я сподіваюся, що буде однозначно ... 226, і далі, звичайно, конституційна більшість", - сказала Кравчук.
Вона зазначила, що в заяві депутати закликають 11 суддів КС, які ухвалили рішення про скасування декларування, скасуванні кримінальної відповідальності за недекларування і недостовірне декларування, добровільно піти у відставку, "з огляду на те, що довіра в суспільстві до них зараз практично нульова".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.