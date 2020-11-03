В Одесі побудують першу в Україні повністю автоматизовану підстанцію закритого типу 110/20 кВ
Така підстанція дасть додаткові 52 МВт електроенергії для жителів Київського району міста та дозволить забезпечити надійною електроенергією 5000 нових квартир та всю прилеглу інфраструктуру.
"ДТЕК діє в інтересах України та впроваджує кращі світові практики будівництва енергооб’єктів. Будівництво підстанції закритого типу 110/20 кВ - новий крок у розвитку енергетичного ринку України. Інвестиції в будівництво становлять приблизно 290 мільйонів гривень", – розповів генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Олександр Фоменко.
За його словами, унікальність підстанції "Чубаївка" полягає у рівні напруги 20кВ, під яким електроенергія передається та розподіляється у мережі, замість розповсюджених в Україні 6кВ та 10кВ. Подібні підстанції вже є у Німеччині, Нідерландах та інших європейських країнах. "Найбільш економічним способом передачі електроенергії є її "відправка" лініями більш високої напруги. Щоб краще зрозуміти, чому це вигідніше, уявіть, що ви включили шланг з водою: чим вищий тиск, тим менші втрати води", - пояснив Олександр Фоменко.
Як повідомляють в компанії, підстанція "Чубаївка" відповідатиме усім вимогам будівництва в сучасних містах. Вона буде невеликого розміру, 27х36м, але потужною. За своєю конструкцією вона буде "закритого" типу. Тобто усе обладнання енергетики встановлять у спеціальній будівлі, що надійно захистить його від негативного впливу погоди. Підстанція буде працювати у режимі управління з диспетчерського пульту, без участі чергового персоналу. Це дозволить швидко фіксувати аварійні порушення і усувати їх наслідки без відключень клієнтів від енергопостачання. В компанії кажуть, що одним із пріоритетних завдань ДТЕК є збереження навколишнього середовища. На новому об'єкті компанія планує установку вакуумних вимикачів, що є дружні до навколишнього середовища і відповідають найвищим вимогам протипожежної безпеки. На підстанції буде використано кабель із зшитого поліетилену. Це дозволить не тільки мінімізувати втрати в мережах, але і забезпечити екологічність завдяки відсутності витоку масла і забруднення навколишнього середовища при пошкодженні.